У МОЗ розповіли, коли в Україну буде перша поставка Pfizer із контракту на 20 млн доз

Поставки вакцини Pfizer американського виробництва, які законтрактовані за бюджетні кошти, очікуються до кінця травня. Повинні надійсти 500 тисяч доз вакцини.
Водночас, про точну дату Ляшко говорити відмовився.
"На кінець травня ми очікуємо першу партію вакцини Pfizer із 20 млн доз, законтрактованих за бюджетні кошти. Мова йде про 500 тисяч (доз, - ред.)", - сказав головний санлікар.
Крім того, він повідомив, що COVAX обіцяє Україні додаткові 700 тисяч доз AstraZeneca до кінця травня.
Нагадаємо, на початку травня Україна та компанія Pfizer домовилися про ще один контракт на вакцину від коронавірусу. Тепер Україна в цілому отримає 20 млн доз вакцини Pfizer за прямим контрактом.
Раніше Степанов повідомив, що Україна до 20 травння отримає вакцину Pfizer за прямим контрактом. Тоді він сказав мають "прибути близько 500 тисяч доз вакцини".
Крім того, вакцина Pfizer по ініціативі COVAX очікується в Україні 17 травня.