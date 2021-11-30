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У МОЗ розповіли, коли чекати нову хвилю коронавірусу

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 18:27
У МОЗ розповіли, коли чекати нову хвилю коронавірусу Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні Нова хвиля поширення COVID-19 може початися з кінця січня по кінець березня. На ці терміни може вплинути поява нових мутацій коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка телеканалу BBC.

"Нову хвилю (коронавірусу - ред.) можна очікувати до кінця січня - лютого - березня. Якщо ніякі інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності", - сказав Ляшко, додавши, що більш точний прогноз буде готовий на цьому тижні.

Він уточнив, що в ситуації з коронавірусом важко що-небудь прогнозувати, оскільки збудник інфекції постійно порушує всі передбачення.

"Навіть по цій хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок (захворюваності - ред.) пройшов в середині жовтня", - уточнив міністр.

Ляшко додав, що уникнути високої летальності від коронавірусу дозволить активна вакцинація, включаючи бустерні дози. За його словами, в Україні все готово для третіх щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу і 561 летальний випадок.

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