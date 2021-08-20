У МОЗ повідомили, як вакцинуватися українцям з окупованих територій Донбасу та Криму

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму, можуть вакцинуватися проти COVID-19 у будь-якому з пунктів щеплення та центрів масової вакцинації на підконтрольній уряду території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Щоб перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованих територій та отримати щеплення від COVID-19 не потрібно проходити самоізоляцію. Для цього варто отримати запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

"Щоб отримати запрошення запишіться на щеплення в одному з центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній уряду території", - пояснили в МОЗ.

Запис до них відбувається за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров’я з питань протидії COVID-19: +38 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.

Алгоритм дій: