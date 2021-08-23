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У МОЗ спрогнозували, коли в Україні може настати пік захворюваності COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні відзначено поступове зростання хворих коронавірусом, що повторює динаміку 2020 року. Пік захворюваності інфекцією може наступити взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

За його словами, якщо подивитися торішню динаміку захворюваності коронавірусом, то можна відзначити, що найбільше зростання кількості випадків інфекції припадає саме на зимовий період.

"Оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання-середина жовтня-листопада і початок грудня, то друга хвиля - це лютий і Березень", - пояснив він.

Ляшко зазначив, що динаміка зростання випадків коронавірусу в Україні та Євросоюзі відрізняється. Як приклад міністр навів Нідерланди, де протягом декількох днів кількість хворих зросла з кількох сотень до 10 тисяч на день. Така тенденція протрималася близько трьох тижнів і потім пішла на спад.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 610 нових випадків коронавірусу.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус