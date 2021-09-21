В МОЗ уточнили, коли Україна опиниться у "жовтій" зоні

За словами голови міністерства охорони здоров'я, рішення про "жовтий" рівень епідемічної небезпеки може бути схвалено Державною комісією з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня. Проте після цього має пройти двоє діб і лише після цього Україна перейде повністю в "жовту" зону карантину.

"Якщо це буде схвалено, то через 2 дні після рішення ТЕБ та НС буде введено з 00:00 годин жовтий рівень небезпеки", - пояснив Ляшко.

Тобто, очікувати переходу до у "жовту" зону карантину всім українцям слід з опівночі 23 вересня.