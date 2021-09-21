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В МОЗ уточнили, коли Україна опиниться у "жовтій" зоні

Автор: Наталья Скороход

Стало відомо, коли Україна опиниться у "жовтій" карантинній зоні. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віктора Ляшка в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За словами голови міністерства охорони здоров'я, рішення про "жовтий" рівень епідемічної небезпеки може бути схвалено Державною комісією з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня. Проте після цього має пройти двоє діб і лише після цього Україна перейде повністю в "жовту" зону карантину.

"Якщо це буде схвалено, то через 2 дні після рішення ТЕБ та НС буде введено з 00:00 годин жовтий рівень небезпеки", - пояснив Ляшко.

Тобто, очікувати переходу до у "жовту" зону карантину всім українцям слід з опівночі 23 вересня.

Нагадаємо, що раніше передбачалося, що "жовтий" рівень епідемічної небезпеки в Україні можуть ввести вже з 22 вересня. Про це повідомляли на урядовому порталі.

Раніше повідомлялося, які правила та обмеження будуть діяти, якщо Україна перейде у "жовту" зону.

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