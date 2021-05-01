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У МОЗ заявили, що Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer

Автор: Инна Собора

Україна домовилася про ще один контракт із Pfizer. Буде доставлено ще 10 млн доз вакцини.

Про це повідомив МОЗ.

Поставки вакцини очікуються до кінця поточного року.

"Ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року", – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з домовленостями, перші постачання з цього контракту - 500 тис. доз - Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз - у третьому кварталі (липень-вересень), решта - 15 млн доз - у четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, вчора Степанов анонсував підписання нового контракту на поставку вакцини від коронавіруса в Україні. За його словами, цей контракт забезпечить українців вакциною до кінця 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я розраховує, що в травні 2021 року Україна отримає майже мільйон доз вакцини від Pfizer.

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