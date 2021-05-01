У МОЗ заявили, що Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer

Україна домовилася про ще один контракт із Pfizer. Буде доставлено ще 10 млн доз вакцини.

Поставки вакцини очікуються до кінця поточного року.

"Ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року", – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з домовленостями, перші постачання з цього контракту - 500 тис. доз - Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз - у третьому кварталі (липень-вересень), решта - 15 млн доз - у четвертому кварталі цього року.