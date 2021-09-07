Світ вийшов на плато по захворюваності на коронавірус, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато по захворюваності на коронавірус. Однак, ця "рівнина" перебуває на доволі високому рівні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова експерта ВООЗ Марії Ван Керхове під час брифінгу.
"Ми досягли плато, однак це плато знаходиться на досить високому рівні", - відзначила Марія Ван Керхове.
За словами експерта, щодня у світі реєструють близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тисяч летальних випадків.
В різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення захворювання.
"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - додала експерт.