RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна активно веде з ними переговори про постачання вакцин, у разі успіху.

Популярні новини

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз Міністерство охорони здоров'я веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

"Є вісім компаній-розробників вакцин, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань. Клінічні випробування повинні показати, що вакцина виробляє антитіла, і ти не заразишся вірусом, якщо говорити простіше. МОЗ звернувся до провідних компаній, ми вже тривалий час ведемо з ними переговори", - повідомив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна бере участь у програмі ВООЗ, за якою отримає дози вакцини від коронавірусу для 20% населення країни, після її офіційної реєстрації.

Також повідомлялося, що держбюджет України на 2021 рік заклали 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаМаксим СтепановКоронавірус