В світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна активно веде з ними переговори про постачання вакцин, у разі успіху.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз Міністерство охорони здоров'я веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

"Є вісім компаній-розробників вакцин, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань. Клінічні випробування повинні показати, що вакцина виробляє антитіла, і ти не заразишся вірусом, якщо говорити простіше. МОЗ звернувся до провідних компаній, ми вже тривалий час ведемо з ними переговори", - повідомив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна бере участь у програмі ВООЗ, за якою отримає дози вакцини від коронавірусу для 20% населення країни, після її офіційної реєстрації.

Також повідомлялося, що держбюджет України на 2021 рік заклали 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.