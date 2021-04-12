ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У світі чотири тижні поспіль росте смертність від COVID, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Понеділок 12 квітня 2021 18:35
У світі чотири тижні поспіль росте смертність від COVID, - ВООЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я протягом останніх семи тижнів спостерігає ріст нових випадків захворювання на коронавірус у світі. Також протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається ріст летальних випадків від COVID-19.

Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Габреісус.

"У січні та лютому у світі спостерігалося зниження кількості випадків захворювання протягом шести тижнів поспіль. Наразі ми спостерігаємо ріст числа випадків захворювання протягом семи тижнів та ріст смертей протягом чотирьох тижнів", - сказав він.

За словами глави ВООЗ, ріст захворюваності на коронавірус зараз спостерігається у країнах Азії та Близького Сходу.

"І це попри те, що на сьогодні у всьому світі зроблено 780 млн щеплень вакциною. Не обманюйте себе, вакцини - життєво важливий і потужний інструмент, але вони не єдиний інструмент", - наголосив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що потрібно дотримуватися соціального дистанціювання, носити маски, мити руки, а також проводити тестування та відстежувати контакти.

"Ізоляція, карантин - все це працює, щоб зупинити інфекцію та врятувати життя", - додав він.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили про пікове навантаження на службу екстреної медицини України через COVID-19. В Україні зараз спостерігається високий рівень госпіталізації.

Крім того, за минулу добу в Україні виявили 7856 нових випадків COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус ВООЗ преступления Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19