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В мире четыре недели подряд растет смертность от COVID, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Понедельник 12 апреля 2021 18:35
В мире четыре недели подряд растет смертность от COVID, - ВОЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения в течение последних семи недель наблюдает рост новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Также в течение последних четырех недель наблюдается рост летальных случаев от COVID-19.

Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Габреисус.

"В январе и феврале в мире наблюдалось снижение количества случаев заболевания в течение шести недель подряд. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель и рост смертей в течение четырех недель", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в странах Азии и Ближнего Востока.

"И это несмотря на то, что на сегодня во всем мире сделано 780 млн прививок вакциной. Не заблуждайтесь вакцины - жизненно важный и мощный инструмент, но они не единственный инструмент", - подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что нужно придерживаться социального дистанцирования, носить маски, мыть руки, а также проводить тестирование и отслеживание контактов.

"Изоляция, карантин - все это работает, чтобы остановить инфекцию и спасти жизни", - добавил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили о пиковой нагрузке на службу экстренной медицины Украины из-за COVID-19. В Украине сейчас наблюдается высокий уровень госпитализации.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине обнаружили 7856 новых случаев COVID-19.

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