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У світі чотири тижні поспіль росте смертність від COVID, - ВООЗ

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я протягом останніх семи тижнів спостерігає ріст нових випадків захворювання на коронавірус у світі. Також протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається ріст летальних випадків від COVID-19.

Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Габреісус.

"У січні та лютому у світі спостерігалося зниження кількості випадків захворювання протягом шести тижнів поспіль. Наразі ми спостерігаємо ріст числа випадків захворювання протягом семи тижнів та ріст смертей протягом чотирьох тижнів", - сказав він.

За словами глави ВООЗ, ріст захворюваності на коронавірус зараз спостерігається у країнах Азії та Близького Сходу.

"І це попри те, що на сьогодні у всьому світі зроблено 780 млн щеплень вакциною. Не обманюйте себе, вакцини - життєво важливий і потужний інструмент, але вони не єдиний інструмент", - наголосив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що потрібно дотримуватися соціального дистанціювання, носити маски, мити руки, а також проводити тестування та відстежувати контакти.

"Ізоляція, карантин - все це працює, щоб зупинити інфекцію та врятувати життя", - додав він.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили про пікове навантаження на службу екстреної медицини України через COVID-19. В Україні зараз спостерігається високий рівень госпіталізації.

Крім того, за минулу добу в Україні виявили 7856 нових випадків COVID-19.

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