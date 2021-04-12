У світі чотири тижні поспіль росте смертність від COVID, - ВООЗ

"У січні та лютому у світі спостерігалося зниження кількості випадків захворювання протягом шести тижнів поспіль. Наразі ми спостерігаємо ріст числа випадків захворювання протягом семи тижнів та ріст смертей протягом чотирьох тижнів", - сказав він.

За словами глави ВООЗ, ріст захворюваності на коронавірус зараз спостерігається у країнах Азії та Близького Сходу.

"І це попри те, що на сьогодні у всьому світі зроблено 780 млн щеплень вакциною. Не обманюйте себе, вакцини - життєво важливий і потужний інструмент, але вони не єдиний інструмент", - наголосив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що потрібно дотримуватися соціального дистанціювання, носити маски, мити руки, а також проводити тестування та відстежувати контакти.

"Ізоляція, карантин - все це працює, щоб зупинити інфекцію та врятувати життя", - додав він.