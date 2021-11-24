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У світі COVID-19 хворіє понад 259 млн осіб

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Середа 24 листопада 2021 10:11
У світі COVID-19 хворіє понад 259 млн осіб Фото: у світі зафіксували понад 259 млн випадків COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 24 листопада у світі підтверджено 259 095 804 випадки зараження коронавірусною інфекцією. За останню добу одужали 234 445 515 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometer.

При цьому зафіксовано 5 184 515 летальних випадків від COVID-19, одужали 234 445 515 осіб.

Лідерами за кількістю випадків зараження коронавірусною інфекцією залишаються США (48 835 216), Індія (34 535 763) і Бразилія (22 038 731). Україна посідає 17 місце.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 325 осіб. Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 367 461 особа; одужала - 2 825 641 особа; летальних випадків - 82 913.

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