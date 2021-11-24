В мире COVID-19 болеет более 259 млн человек
Фото: В мире зафиксировали более 259 млн случаев COVID-19 (Getty Images)
По состоянию на утро 24 ноября в мире подтверждены 259 095 804 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровело 234 445 515 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometer.
При этом зафиксировано 5 184 515 летальных случаев от COVID-19, выздоровели 234 445 515 человек.
Лидерами по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией остаются США (48 835 216), Индия (34 535 763) и Бразилия (22 038 731). Украина занимает 17 место.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 325 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Полтавской и Запорожской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 367 461 человек; выздоровели - 2 825 641 человек; летальных исходов - 82 913.