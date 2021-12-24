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У світі за добу зафіксували рекордну захворюваність на COVID

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П'ятниця 24 грудня 2021 15:31
У світі за добу зафіксували рекордну захворюваність на COVID Фото: вчора у світі було побито добовий рекорд із захворюваності на COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За добу 23 грудня у світі зареєстрували рекордну кількість COVID-хворих. Такого показника не було з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Worldometer.

Так, за вчорашню добу зафіксовано 909 979 нових випадків коронавірусу. Серед країн-лідерів:

  • США - 267 269 хворих
  • Велика Британія - 119 789
  • Франція - 91 608
  • Іспанія - 79 912
  • Італія - 44 595
  • Німеччина - 39 196
  • Росія - 25 667

Україна перебуває у списку на 20-му місці серед 224 країн. За вчорашню добу в країні зафіксовано 7 312 хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час чого всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.

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