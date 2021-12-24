У світі за добу зафіксували рекордну захворюваність на COVID
Фото: вчора у світі було побито добовий рекорд із захворюваності на COVID (Getty Images)
За добу 23 грудня у світі зареєстрували рекордну кількість COVID-хворих. Такого показника не було з початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Worldometer.
Так, за вчорашню добу зафіксовано 909 979 нових випадків коронавірусу. Серед країн-лідерів:
- США - 267 269 хворих
- Велика Британія - 119 789
- Франція - 91 608
- Іспанія - 79 912
- Італія - 44 595
- Німеччина - 39 196
- Росія - 25 667
Україна перебуває у списку на 20-му місці серед 224 країн. За вчорашню добу в країні зафіксовано 7 312 хворих на COVID-19.
Нагадаємо, в Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час чого всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.