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Митрополит Епіфаній одужав від COVID-19

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Київ, Четвер 27 січня 2022 15:40
Митрополит Епіфаній одужав від COVID-19 Фото: митрополит Київський і всієї України Єпіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної інфекції. Він отримав негативний тест.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Київської митрополії ПЦУ.

"Напередодні був отриманий негативний тест, стан здоров'я владики хороший, він повертається до виконання обов'язків у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У митрополії всім подякували за занепокоєння про його здоров'я.

"Предстоятель ще раз дякує всім, хто дбав про його здоров'я, підносив за нього свої молитви і висловив йому добрі побажання швидкого одужання", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заразився коронавірусом. 15 січня він отримав позитивний тест на COVID-19.

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