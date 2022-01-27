Митрополит Епіфаній одужав від COVID-19

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Київської митрополії ПЦУ .

"Напередодні був отриманий негативний тест, стан здоров'я владики хороший, він повертається до виконання обов'язків у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У митрополії всім подякували за занепокоєння про його здоров'я.

"Предстоятель ще раз дякує всім, хто дбав про його здоров'я, підносив за нього свої молитви і висловив йому добрі побажання швидкого одужання", - резюмується в повідомленні.