Мобільний і стаціонарний: у Чернівцях відкриють одразу два центри масової вакцинації
Цими вихідними у Чернівцях відкриють два центри масової вакцинації від коронавірусу. За наступні суботу-неділю планують вакцинувати близько 2 тисяч громадян.
Про це повідомила на брифінгу заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
"Чернівці наступними вихідними приєднаються до усіх міст, де запрацювали центри масової вакцинації людей", - розповіла Гусак.
За її словами, у місті запрацюють одразу два центри. Перший буде мобільним на Калинівському ринку, а другий - стаціонарний на базі обласного центру естетичного виховання "Юність Буковини".
"Запрошуємо всіх чернівчан, які записалися в додаток "Дія" на вакцинацію", - зазначила Гусак, уточнивши, що щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac.
Вона додала, що цими вихідними планують зробити щеплення двом тисячам буковинців.
Нагадаємо, цієї суботи також в Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу. Почнуть вакцинувати від COVID-19 тих, що записалися у лист очікування у додатку або через сайт "Дія".
Також цими вихідними розпочнуть роботу нові центри масової вакцинації й у Київській області. Вони будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.