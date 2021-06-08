Мобильный и стационарный: в Черновцах откроют сразу два центра массовой вакцинации
В эти выходные в Черновцах откроют два центры массовой вакцинации от коронавируса. За следующие субботу-воскресенье планируют вакцинировать около 2 тысяч граждан.
Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
"Черновцы в следующие выходные присоединятся ко всем городам, где заработали центры массовой вакцинации людей", - рассказала Гусак.
По ее словам, в городе заработают сразу два центра. Первый будет мобильным на Калиновском рынке, а второй - стационарный на базе областного центра эстетического воспитания "Юность Буковины".
"Приглашаем всех черновчан, которые записались в приложение "Дія" на вакцинацию", - отметила Гусак, уточнив, что прививки будут делать в китайской вакциной CoronaVac.
Она добавила, что в эти выходные планируют сделать прививку двум тысячам буковинцев.
Напомним, в эту субботу также в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".
Также в эти выходные начнут работу новые центры массовой вакцинации и в Киевской области. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви. В них смогут получить прививку граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.