Moderna подає до суду на Pfizer і BioNTech: що сталося

Американська біотехнологічна компанія Moderna подає позов проти компаній Pfizer і BioNTech за порушення патенту на їх вакцину від COVID на основі месенджерної РНК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France .

"Moderna moderna вважає, що biontech comirnaty вакцина проти COVID-19, розроблена Pfizer та BioNTech, порушує патенти, подані Moderna в період з 2010 по 2016 рік і охоплює основну технологію Moderna для виробництва месенджерної РНК", - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало робити другу бустерну вакцинацію проти COVID-19. Щеплення можуть отримати люди старше 60 років і дорослі з хронічними хворобами.

У середині липня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок чергової хвилі пандемії коронавірусу в Європі.