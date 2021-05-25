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Moderna заявила про безпеку своєї COVID-вакцини для підлітків

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Вівторок 25 травня 2021 16:16
Moderna заявила про безпеку своєї COVID-вакцини для підлітків Фото: Moderna заявила про безпеку вакцини для підлітків (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків. Дослідження провели серед 3732 дітей у віці від 12 до 17 років у США.

Про це повідомляє CNN.

Так, аналізи крові у підлітків показали, що вакцина викликала імунну відповідь, еквівалентний раніше отриманим результатам у дорослих.

Початкові спостереження показали, що жоден з дітей, які отримали вакцину, не захворів Covid-19 через 14 днів після прийому другої дози. Четверо дітей, які отримували плацебо, дали позитивний результат на коронавірус. Однак в компанії заявляють, що це, що "відповідає 100% ефективності вакцини".

Компанія також перевірила, наскільки ефективною є вакцина після лише однієї дози. Результати показують, що вакцина була ефективною на 93% після однієї дози при профілактиці легких випадків COVID-19, що включають тільки один симптом коронавірусної хвороби замість двох або більше симптомів.

Компанія заявила, що вакцина "в цілому добре переноситься", і що ніяких серйозних проблем з безпекою виявлено не було.

Вакцина Moderna вже дозволена для використання людям у віці від 18 років і старше. Після того, як Moderna запросить FDA дозвіл на екстрене використання вакцини для підлітків, агентство розгляне дані, представлені компанією і може дозволити використання вакцини.

Раніше повідомлялося, що вакцини проти коронавірусу з використанням технології мРНК, такі як Pfizer-BioNTech і Moderna, ймовірно, здатні" нейтралізувати " індійський варіант COVID - 19 (B. 1. 617).

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я включила covid-вакцину Moderna в список рекомендованих для використання при екстрених ситуаціях.

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