Moderna заявила про безпеку своєї COVID-вакцини для підлітків

Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків. Дослідження провели серед 3732 дітей у віці від 12 до 17 років у США.

Так, аналізи крові у підлітків показали, що вакцина викликала імунну відповідь, еквівалентний раніше отриманим результатам у дорослих.

Початкові спостереження показали, що жоден з дітей, які отримали вакцину, не захворів Covid-19 через 14 днів після прийому другої дози. Четверо дітей, які отримували плацебо, дали позитивний результат на коронавірус. Однак в компанії заявляють, що це, що "відповідає 100% ефективності вакцини".

Компанія також перевірила, наскільки ефективною є вакцина після лише однієї дози. Результати показують, що вакцина була ефективною на 93% після однієї дози при профілактиці легких випадків COVID-19, що включають тільки один симптом коронавірусної хвороби замість двох або більше симптомів.

Компанія заявила, що вакцина "в цілому добре переноситься", і що ніяких серйозних проблем з безпекою виявлено не було.

Вакцина Moderna вже дозволена для використання людям у віці від 18 років і старше. Після того, як Moderna запросить FDA дозвіл на екстрене використання вакцини для підлітків, агентство розгляне дані, представлені компанією і може дозволити використання вакцини.