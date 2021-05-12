Вакцини Pfizer та Moderna здатні "нейтралізувати" індійський штам COVID, - регулятор ЄС

Вакцини проти коронавірусу з використанням технології мРНК, такі як Pfizer-BioNTech та Moderna, ймовірно, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19 (B.1.617). Для ефективності вакцини AstraZeneca проти цього штаму потрібні додаткові дані.

Про це заявив 12 травня заявило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), передає The Guardian з посиланням на AFP.

Відомство зазначило, що є "багатообіцяючі докази", що подібні уколи можуть протистояти варіанту коронавірусу B.1.617, вперше знайденому в Індії в жовтні.

"Дані здаються досить обнадійливими з приводу того, що, принаймні, вакцини мРНК зможуть нейтралізувати цей варіант, щонайменше гарантуватимуть достатній захист", - сказав на прес-конференції керівник стратегії з вакцинації ЕМА Марко Кавалері.

Він додав, що регулятор "дуже уважно стежить" за даними про індійський варіант.

За його словами, інші вакцини з використанням векторної технології також можуть бути ефективними, але ЕМА чекає на "реальні дані" про використання такої версії вакцини від компанії AstraZeneca в Індії.