Молдова оновила список "червоних" країн для подорожей: чи є серед них Україна

Правила в'їзду в Молдову

За інформацією відомства, громадяни, які перетинатимуть кордон у напрямку в’їзду в Молдову після проведення останніх 14 днів в одній чи більше країн "червоної" зони, зобов’язані показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години для осіб, які подорожують громадським транспортом, чи до в’їзду на територію Молдови - для осіб, які подорожують власним транспортом, не залежно від статусу вакцинації.

Це стосуватиметься й тих громадян, які здійснили транзит через країни "червоної" зони.

Крім цього, перетин кордону дозволено без обмежень (без карантину) особам, які не перебували та не здійснювали транзит протягом останніх 14 днів в країнах "червоної" зони, а також, зокрема, надали сертифікат про повний курс щеплення проти COVID-19, після якого минуло не менше 14 днів.

У Молдові визнають всі вакцини, які використовують в Україні.

Документи, які необхідні для в'їзду:

Кордон можна перетнути з

сертифікатом вакцинації у додатку "Дія",

з паперовим сертифікатом з порталу "Дія" з QR-кодом,

з паперовим свідоцтвом про вакцинацію, який видав сімейний лікар.

Також дозволено в'їзд тим, хто надав негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до посадки на борт, або для осіб, які подорожують громадським (власним) транспортом - перед в'їздом на територію Молдови.