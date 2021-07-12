Молдова отримала перші 150 тисяч доз Johnson & Johnson від США
Фото: Молдова отримала першу партію вакцин Johnson & Johnson від США (Getty Images)
Президент Молдови Мая Санду повідомила про те, що країна отримала першу партію вакцин Johnson & Johnson від США. Загалом Америка планує транспортувати до Молдови 500 тисяч доз.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Молдови.
Санду подякувала посла США Дерека Хогана за відповідний жест солідарності від США.
Варто відзначити, що загалом Молдова отримає від Америки 500 тисяч доз препарату Johnson & Johnson. В рамках першої партії через платформу COVAX було транспортовано 150 тисяч.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що США планують передати Молдові півмільйона доз вакцин Johnson & Johnson.