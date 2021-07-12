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Молдова отримала перші 150 тисяч доз Johnson & Johnson від США

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Молдова, Понеділок 12 липня 2021 23:13
Молдова отримала перші 150 тисяч доз Johnson & Johnson від США Фото: Молдова отримала першу партію вакцин Johnson & Johnson від США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Молдови Мая Санду повідомила про те, що країна отримала першу партію вакцин Johnson & Johnson від США. Загалом Америка планує транспортувати до Молдови 500 тисяч доз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Молдови.

Санду подякувала посла США Дерека Хогана за відповідний жест солідарності від США.

Варто відзначити, що загалом Молдова отримає від Америки 500 тисяч доз препарату Johnson & Johnson. В рамках першої партії через платформу COVAX було транспортовано 150 тисяч.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що США планують передати Молдові півмільйона доз вакцин Johnson & Johnson.

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