У Молдові пом'якшують карантин і скасовують комендантську годину

Так, з понеділка, 26 квітня, в країні скасують комендантську годину, який діяв щодня з 23: 00 до 05: 00.

"Сьогодні ми вирішили, що з 26 квітня комендантської години більше не буде. Дякую колегам з міністерств внутрішніх справ і оборони, які весь цей час допомагали нам забезпечувати порядок і дотримання цього обмеження", - заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ауреліу Чокой.

Крім того, з 2 травня в Молдові буде дозволена робота театрів. Також буде дозволено проводити концерти, вистави та демонструвати фільми на відкритому повітрі.

"Є хороші новини для працівників культури. Ми вирішили дозволити з 2 травня відновити театрально-концертну діяльність. При цьому в залі повинно бути заповнено не більше 30% місць для глядачів", - заявив Чокой.

Прем'єр Молдови зазначив, що влада стежитиме за розвитком епідеміологічної ситуації в країні, і в разі поганої динаміки театри можуть знову закрити.