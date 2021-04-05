У Молдові журналістів включили у другий етап вакцинації від COVID

МОЗ Молдови включив журналістів у другий етап вакцинації від коронавірусу. Керівників ЗМІ просять надати списки співробітників, які хочуть вакцинуватися.

"Враховуючи, що представники ЗМІ працюють в колективах, але їм необов'язково контактувати з людьми, які хворіють або мають підозри на коронавірус, їх вакцинація відбудеться на другому етапі", - зазначила Затика.

Вона також додала, що для всіх представників ЗМІ вакцинація відбуватиметься незалежно від їх типу та організаційної структури. У листі Затика також просить медіа подати списки співробітників, які хочуть вакцинуватися.

В кінці березня неурядові організації та ЗМІ закликали міністерство охорони здоров'я на другому етапі вакцинації прищепити від коронавірусу журналістів, чия діяльність пов'язана з ризиком інфікуватися.

У Молдові вакцинація від коронавірусу розпочалася 2 березня. За планом влади, вакцинацію проведуть у три етапи. За перші два місяці вакцинації планують прищепити 70 тис. медпрацівників та соцпрацівників. На другому етапі, протягом наступних чотирьох місяців, щеплення будуть робити людям старше 60 років, людям з хронічними захворюваннями, педагогам, працівникам правоохоронних органів, військових і працівників в'язниць. Це, за підрахунками МОЗ, близько 733 тис. осіб.

На третьому етапі будуть вакцинувати все інше населення. Він триватиме до тих пір, поки в країні не сформується колективний імунітет. Для цього, за інформацією ВООЗ, треба прищепити 70% населення. У Молдові це 2,5 млн осіб.

Другий етап вакцинації - людей старше 60 років і людей від 18 років до 60 років з хронічними захворюваннями, - розпочався 1 квітня.