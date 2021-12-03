Як працюють школи на карантині: МОЗ уточнило правила

Умовою роботи навчальних закладів, зокрема шкіл, як у "жовтій", так і "червоній" зоні карантину є вакцинація педагогів. Альтернативою вакцинації може бути довідка про протипоказання для щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають усуненню. Для підтвердження вони мають надати медичний висновок щодо наявності протипоказань.

Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відсторонений від роботи, але це також не дозволяє проводити навчання в очному форматі. Таким чином, поки всі співробітники не пройдуть повністю курс вакцинації, навчальний заклад не може працювати у очному форматі

Дозволяється працювати тим, хто пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19. Дві дози вакцини мають отримати усі 100% освітян.

Крім того, у МОЗ нагадали про список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу. До цього списку, зокрема, входять і освітяни. Так, тих, хто з 8 листопада не одержав хоча б одну дозу щеплення, повинні бути відсторонені від роботи без збереження зарплати.

Нагадаємо, обов'язкову вакцинацію для окремих професій було введено в Україні з 8 листопада. Водночас, уже з 9 грудня цей список буде розширено.

Так, крім освітян, працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, а також працівники місцевих державних адміністрацій до цього списку увійдуть: працівники підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги; підприємств, що мають стратегічне значення для економіки ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).