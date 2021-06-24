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У Москві роботодавців зобов'язали усувати від роботи працівників, які не хочуть вакцинуватися

Автор: Андрій Василюк

У російській столиці Москві Росспоживнагляд зобов'язав роботодавців усувати співробітників, які відмовляються щепитися від COVID-19. На період відсторонення від роботи зарплату співробітнику нараховувати не будуть.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на нормативну документацію Росспоживнагляду.

Відзначається, що таким співробітникам можуть запропонувати перейти на віддаленку,

"Роботодавець зобов'язаний усунути від роботи працівника (співробітника), який висловив відмову від проведення профілактичного щеплення від COVID-19 (імунізації) за відсутності медичних протипоказань", - йдеться в повідомленні оперштабу.

У ньому уточнюється, що при цьому роботодавець має право запропонувати відсторонюваному співробітнику віддалену роботу. Але надання віддаленої роботи відсторонюваному співробітнику не передбачено російським законом, тож це питання пропонують вирішувати індивідуально.

На період відсторонення від роботи зарплата співробітнику не нараховується. Також пропущений ним час не включається до стажу, який дає право на щорічну оплачувану відпустку.

Відзначається, що при загрозі виникнення і поширення інфекційних захворювань, небезпечних для оточуючих, головні державні санітарні лікарі суб'єктів Росії мають право випустити постанову про проведення щеплень. Такі документи можуть спричинити відсторонення від роботи тих громадян, хто відмовляється від вакцинації.

Роботодавцям, які не дотримуються вимоги про кількість вакцинованих або не надали інформацію про них, загрожує призупинення роботи на термін до 90 діб.

"З урахуванням несприятливої епідемічної ситуації щодо COVID-19 Управління Росспоживнагляду по місту Москві при направленні до суду матеріалів буде просити про застосування санкції тільки у вигляді адміністративного призупинення діяльності на термін до 90 діб", - йдеться в повідомленні.

Контроль роботодавців за обов'язковою вакцинацією своїх співробітників буде здійснюватися за допомогою постійних перевірок.

Нагадаємо, влада Москви через спалах коронавірусу оголосила про посилення карантину. Нові обмеження почали діяти з 22 червня.

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