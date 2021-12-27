Навіть в мозку. Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців, - Bloomberg

Вчені провели дослідження, в ході якого було зроблено 44 розтини тіл померлих пацієнтів з коронавірусом, та виявили широке поширення вірусу. Серед цих пацієнтів були як ті, хто хворів тяжко, так і ті, хто переніс коронавірус безсимптомно.

"Реплікація вірусу була присутньою у багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування", - розповіли вчені у своїй статті, яку відправили в журнал Nature.

Спеціалісти виявили присутність коронавірусу в мозку та серці. Однак попри широке поширення коронавірусу в організмі, запалення або безпосередні дегенеративні зміни в клітинах за межами легень були виражені слабо.

"Наші дані доводять, що SARS-CoV-2 викликає системну інфекцію і може залишатися в організмі протягом декількох місяців", - констатували вчені, зазначивши, що вірус може бути в організмі близько 230 днів.

Як вважають вчені, через таке значне поширення вірусу в організмі, пацієнти можуть страждати постковідним синдромом, під час якого відчуваються наслідки хвороби для серцево-судинної, дихальної та нервової систем.