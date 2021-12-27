RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Навіть в мозку. Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців, - Bloomberg

Автор: Дмитро Левицький

Вчені Національного інституту здоров'я США вважають, що коронавірус може декілька місяців залишатися в організмі людини. Зокрема, вірус може пробиратися за межі дихальної системи, наприклад в мозок та серце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вчені провели дослідження, в ході якого було зроблено 44 розтини тіл померлих пацієнтів з коронавірусом, та виявили широке поширення вірусу. Серед цих пацієнтів були як ті, хто хворів тяжко, так і ті, хто переніс коронавірус безсимптомно.

"Реплікація вірусу була присутньою у багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування", - розповіли вчені у своїй статті, яку відправили в журнал Nature.

Спеціалісти виявили присутність коронавірусу в мозку та серці. Однак попри широке поширення коронавірусу в організмі, запалення або безпосередні дегенеративні зміни в клітинах за межами легень були виражені слабо.

"Наші дані доводять, що SARS-CoV-2 викликає системну інфекцію і може залишатися в організмі протягом декількох місяців", - констатували вчені, зазначивши, що вірус може бути в організмі близько 230 днів.

Як вважають вчені, через таке значне поширення вірусу в організмі, пацієнти можуть страждати постковідним синдромом, під час якого відчуваються наслідки хвороби для серцево-судинної, дихальної та нервової систем.

Більше про так званий "затяжний COVID" ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".

Читайте РБК-Україна в Google News
COVIDКоронавірус