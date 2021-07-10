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Чи можна вакцинуватися від COVID одночасно з іншими щепленнями: роз'яснення МОЗ

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Україна, Субота 10 липня 2021 15:23
Чи можна вакцинуватися від COVID одночасно з іншими щепленнями: роз'яснення МОЗ Фото: МОЗ розповіло, чи можна вакцинуватися від COVID одночасно з іншими щепленнями (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, чи можна вакцинуватися від COVID-19 одночасно з іншими щепленнями. Планову вакцинацію від інших хвороб рекомендують проводити з інтервалом у 28 днів після COVID-щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом у 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що вакцинацію проти COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб.

"Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної вакцини зараховуються", - додали у міністерстві.

Так, в Україні новий рекорд з COVID-вакцинації. За минулу добу щеплення отримали майже 115 тисяч українців.

Нагадаємо, раніше у МОЗ звернули увагу, що хворі на рак українці важко переносять коронавірусну інфекцію, тому їм необхідно вакцинуватися від COVID-19. Онкохворі можуть вибрати будь-який препарат для щеплення, зареєстрований в Україні.

Як писало РБК-Україна, у Національній службі здоров'я підкреслили, що вакцина проти COVID-19 не може спричинити захворювання на коронавірус.

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