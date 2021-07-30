У музеї Ватикану відвідувачів пускатимуть за COVID-сертифікатами

У музеї Ватикану відвідувачі зможуть потрапити тільки при наявності COVID-сертифіката. Нововведення набуде чинності з п'ятниці, 6 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу культурного закладу Ватикану .

"Починаючи з п'ятниці, 6 серпня, і до подальшого повідомлення, доступ в музеї Ватикану і всі пов'язані з ними зони буде дозволений тільки особам, які мають сертифікат про COVID - 19 (Green Pass або еквівалентне посвідчення)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що співробітники музею можуть запросити, крім сертифіката в цифровому або паперовому вигляді, документ, що засвідчує особу відвідувача.

"Ці правила необхідні для того, щоб ваше відвідування пройшло в найкращих і безпечних умовах. Тому вони превалюють над звичайними умовами", - йдеться в повідомленні.