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У музеї Ватикану відвідувачів пускатимуть за COVID-сертифікатами

Автор: РБК-Україна

У музеї Ватикану відвідувачі зможуть потрапити тільки при наявності COVID-сертифіката. Нововведення набуде чинності з п'ятниці, 6 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу культурного закладу Ватикану.

"Починаючи з п'ятниці, 6 серпня, і до подальшого повідомлення, доступ в музеї Ватикану і всі пов'язані з ними зони буде дозволений тільки особам, які мають сертифікат про COVID - 19 (Green Pass або еквівалентне посвідчення)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що співробітники музею можуть запросити, крім сертифіката в цифровому або паперовому вигляді, документ, що засвідчує особу відвідувача.

"Ці правила необхідні для того, щоб ваше відвідування пройшло в найкращих і безпечних умовах. Тому вони превалюють над звичайними умовами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 31 липня українські туристи зможуть в'їжджати на територію Італії. Однак по прибуттю необхідно буде п'ять днів знаходиться на самоізоляції.

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