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МВФ представив план закінчення пандемії COVID. На його реалізацію підуть 50 млрд доларів

Автор: Дмитро Левицький

Міжнародний валютний фонд оприлюднив план завершення пандемії коронавірусу у світі. На реалізацію цього плану знадобиться щонайменше 50 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Запропонований фондом план передбачає забезпечення не менше 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року і не менше 60% населення до першої половини 2022 року, а також страхування від ризиків погіршення ситуації та забезпечення повсюдного тестування на коронавірус.

Як планує МВФ, 35 мільярдів доларів будуть задіяні як грантове фінансування, а частина загального плану фінансування, що залишилася, надійде від національних урядів.

МВФ прогнозує, що реалізація цього плану призведе до вливання у світову економіку близько 9 трильйонів доларів до 2025 року, а країни, які вкладуть найбільше коштів в план, ймовірно, отримають найбільшу віддачу.

Нагадаємо, до цього у МВФ заявляли, що глобальна вакцинація населення від COVID-19 дозволить не тільки перемогти пандемію, але й буде сприяти відновленню економіки.

Крім того, в ООН прогнозували, що у 2021 році зростання світової економіки складе понад 5%. Перспективи глобального зростання поліпшило відновлення економіки Китаю та США.

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