МВФ представив план закінчення пандемії COVID. На його реалізацію підуть 50 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд оприлюднив план завершення пандемії коронавірусу у світі. На реалізацію цього плану знадобиться щонайменше 50 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті МВФ .

Запропонований фондом план передбачає забезпечення не менше 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року і не менше 60% населення до першої половини 2022 року, а також страхування від ризиків погіршення ситуації та забезпечення повсюдного тестування на коронавірус.

Як планує МВФ, 35 мільярдів доларів будуть задіяні як грантове фінансування, а частина загального плану фінансування, що залишилася, надійде від національних урядів.

МВФ прогнозує, що реалізація цього плану призведе до вливання у світову економіку близько 9 трильйонів доларів до 2025 року, а країни, які вкладуть найбільше коштів в план, ймовірно, отримають найбільшу віддачу.