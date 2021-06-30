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Не тільки в МВЦ: де зможуть вакцинуватися кияни цими вихідними

Автор: Марія Кучерявець

У Києві цими вихідними вакцинуватимуть проти коронавірусу не лише у МВЦ. Жителі столиці зможуть отримати щеплення і в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає прес-служба КМДА.

За її інформацією, зможуть отримати вакцину проти COVID-19 в Центрах первинної медико-санітарної допомоги ті містяни, котрі зареєстровані на щеплення у "Дії".

"Це чергова пропозиція, скориставшись якою кияни зможуть вакцинуватися ще зручніше, практично поряд із місцем проживання", - наголосила Гінзбург.

Вона зазначила, що адреси цих вакцинальних центрів та графік їхньої роботи буде незабаром оприлюднено.

Нагадаємо, що Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) у столиці буде працювати протягом п'яти днів.

Так, щеплення проти коронавірусу робитимуть з 30 червня до 4 липня.

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