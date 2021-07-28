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М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19

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М'янма, Середа 28 липня 2021 23:24
М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19 Фото: М'янма просить про допомогу з коронавірусом (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19. Кількість інфекцій в країні різко зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовий правитель М'янми генерал Мін Аунг Хлаінг прагне до більш тісної співпраці з міжнародним співтовариством для стримування коронавірусу. Він закликав до розширення співпраці в галузі профілактики, контролю та лікування COVID-19 з іншими членами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і "дружніми країнами".

Лідер хунти заявив, що вакцинацію від коронавірусу в країні необхідно збільшити як за рахунок безоплатних доз та за рахунок розвитку внутрішнього виробництва за допомогою Росії. М'янма буде домагатися виділення коштів з фонду АСЕАН на COVID-19.

Повідомляється, що в лікарнях М'янми не вистачає кисню. Щонайменше вісім людей померли в лікарні Янгона в минулі вихідні через відмову кисневої системи.

Також згідно з даними міністерства охорони здоров'я, з червня число інфекцій в М'янмі різко зросла: в середу було зареєстровано 4980 випадків захворювання і 365 випадків смерті. Медики та похоронні служби збільшують втрати.

Нагадаємо, що М'янма може стати основним розповсюджувачем коронавірусу в Південно-Східній Азії. Про це попередили в ООН.

Раніше повідомлялося, що у М'янмі стався військовий переворот. Євросоюз ввів санкції.

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