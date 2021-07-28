М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19. Кількість інфекцій в країні різко зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовий правитель М'янми генерал Мін Аунг Хлаінг прагне до більш тісної співпраці з міжнародним співтовариством для стримування коронавірусу. Він закликав до розширення співпраці в галузі профілактики, контролю та лікування COVID-19 з іншими членами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і "дружніми країнами".

Лідер хунти заявив, що вакцинацію від коронавірусу в країні необхідно збільшити як за рахунок безоплатних доз та за рахунок розвитку внутрішнього виробництва за допомогою Росії. М'янма буде домагатися виділення коштів з фонду АСЕАН на COVID-19.

Повідомляється, що в лікарнях М'янми не вистачає кисню. Щонайменше вісім людей померли в лікарні Янгона в минулі вихідні через відмову кисневої системи.