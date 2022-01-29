З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні
З початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано понад 4 млн випадків захворювання. Майже за два роки COVID-19 призвів до смерті понад 100 000 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 4 017 961 осіб;
- одужали - 3 615 257 осіб;
- летальних випадків - 100 031.
Також повідомляється, що з початку пандемії українцям зробили майже 18 млн тестувань на COVID методом ПЛР.
За даними сайту Worldometers, Україна за кількістю зафіксованих випадків COVID займає 18 місце серед усіх країн і 16 місце за загальною кількістю померлих.
Зазначимо, на сьогодні Україна переживає чергову хвилю, фіксується рекордна захворюваність на рівні понад 37 000 нових випадків на добу.
А Національна академія наук прогнозує добовий пік захворюваності на рівні 52 000 нових випадків.