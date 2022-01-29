ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 09:58
З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні Фото: в Україні з початку пандемії зафіксовано понад 4 млн випадків коронавірусу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

З початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано понад 4 млн випадків захворювання. Майже за два роки COVID-19 призвів до смерті понад 100 000 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 4 017 961 осіб;
  • одужали - 3 615 257 осіб;
  • летальних випадків - 100 031.

Також повідомляється, що з початку пандемії українцям зробили майже 18 млн тестувань на COVID методом ПЛР.

За даними сайту Worldometers, Україна за кількістю зафіксованих випадків COVID займає 18 місце серед усіх країн і 16 місце за загальною кількістю померлих.

Зазначимо, на сьогодні Україна переживає чергову хвилю, фіксується рекордна захворюваність на рівні понад 37 000 нових випадків на добу.

А Національна академія наук прогнозує добовий пік захворюваності на рівні 52 000 нових випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус