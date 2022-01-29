З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні

Згідно з даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

захворіли - 4 017 961 осіб;

одужали - 3 615 257 осіб;

летальних випадків - 100 031.

Також повідомляється, що з початку пандемії українцям зробили майже 18 млн тестувань на COVID методом ПЛР.

За даними сайту Worldometers, Україна за кількістю зафіксованих випадків COVID займає 18 місце серед усіх країн і 16 місце за загальною кількістю померлих.