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З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні

Автор: Ілона Свиридова

З початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано понад 4 млн випадків захворювання. Майже за два роки COVID-19 призвів до смерті понад 100 000 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 4 017 961 осіб;
  • одужали - 3 615 257 осіб;
  • летальних випадків - 100 031.

Також повідомляється, що з початку пандемії українцям зробили майже 18 млн тестувань на COVID методом ПЛР.

За даними сайту Worldometers, Україна за кількістю зафіксованих випадків COVID займає 18 місце серед усіх країн і 16 місце за загальною кількістю померлих.

Зазначимо, на сьогодні Україна переживає чергову хвилю, фіксується рекордна захворюваність на рівні понад 37 000 нових випадків на добу.

А Національна академія наук прогнозує добовий пік захворюваності на рівні 52 000 нових випадків.

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