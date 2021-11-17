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Наявність антитіл не є підставою для відмови від COVID-щеплення, - МОЗ

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації. Разом з тим тестування перед імунізацією також не є обов'язковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголошують, що жоден із COVID-тестів не є обов’язковим перед проведенням вакцинації.

"У першу чергу, йдеться про тест на визначення антитіл. Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою. Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, американські вчені розповіли, скільки перехворілих на COVID-19 не мають антитіл.

Зазначимо, імунолог Центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов розповів, який імунітет сильніший - після одужання чи після вакцинації.,

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