У НАН України назвали три епіцентри захворюваності

В Україні весь тижневий приріст захворюваності COVID - 19 зафіксовано на півдні країни. При цьому три українських регіони є епіцентрами захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

В Одеській області стрімко зростає число позитивних ПЛР-тестів (на 41% За тиждень) і госпіталізацій (на 38% за тиждень). При цьому загрозливими є темпи зростання позитивних результатів ПЛР-тестів.

Водночас у Києві високими стали темпи зростання госпіталізацій та позитивних результатів тестів. При цьому в столиці зросла на 4% Кількість випадків коронавірусу, після зниження на 17% тижнем раніше.

Крім того, в Сумській області фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Також за тиждень в регіоні зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.