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Наростити темпи вакцинації: у Зеленського обговорили протидію штаму "Дельта"

Автор: Марія Кучерявець

Уряд планує скоординувати роботу для підготовки до потенційного спалаху коронавірусу в Україні. Зокрема, планується пришвидшити темпи вакцинації населення проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На нараді в глави держави йшлося, що у зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі, через штам "Дельта", в країні необхідно продовжувати активну імунізацію населення.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, РНБО вже підтвердила наявність "Дельта" в Україні.

Тож, за його словами, необхідно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 та збільшувати лабораторні потужності для виявлення нового штаму.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності", - сказав Шмигаль.

За інформацією МОЗ, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: більш ніж 2 млн українців отримали першу дозу та понад 1 млн завершили вакцинацію.

Зокрема, минулого тижня було зроблено 563 тисяч щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зробили понад 25 тисяч щеплень від коронавірусу.

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Коронавірус "Дельта"ВакцинаціяУкраїна