У нас війна: Шмигаль пояснив відмову України від російської вакцини
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав причини відмови від закупки російської вакцини від коронавірусу. Між двома країнами триває військовий конфлікт.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild.
За його словами, вакцина "Спутник V" не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень - це перша причина.
"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.
Раніше голови урядів трьох федеральних земель на сході ФРН позитивно відгукнулися про російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Заява була зроблена на тлі припинення застосування у Європі препарату компанії AstraZeneca.
Нагадаємо, низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки", але згодом вакцинацію відновили.
Зазначимо, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID.
Раніше агенство Reuters писало, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".