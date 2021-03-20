У нас війна: Шмигаль пояснив відмову України від російської вакцини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав причини відмови від закупки російської вакцини від коронавірусу. Між двома країнами триває військовий конфлікт.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild .

За його словами, вакцина "Спутник V" не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень - це перша причина.

"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.

Раніше голови урядів трьох федеральних земель на сході ФРН позитивно відгукнулися про російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Заява була зроблена на тлі припинення застосування у Європі препарату компанії AstraZeneca.