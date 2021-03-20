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У нас війна: Шмигаль пояснив відмову України від російської вакцини

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав причини відмови від закупки російської вакцини від коронавірусу. Між двома країнами триває військовий конфлікт.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

За його словами, вакцина "Спутник V" не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень - це перша причина.

"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.

Раніше голови урядів трьох федеральних земель на сході ФРН позитивно відгукнулися про російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Заява була зроблена на тлі припинення застосування у Європі препарату компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки", але згодом вакцинацію відновили.

Зазначимо, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID.

Раніше агенство Reuters писало, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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Новини України Російська ФедераціяВакцинаДенис Шмигаль
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