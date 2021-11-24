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Наскільки вакцинація запобігає госпіталізації для людей різного віку: аналіз НАН

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Україна, Середа 24 листопада 2021 09:43
Наскільки вакцинація запобігає госпіталізації для людей різного віку: аналіз НАН Фото: наскільки вакцинація запобігає госпіталізації для людей різного віку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вчені НАН порівняли ефективність вакцин від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям. Так, серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість у стаціонарах не отримували жодного щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

Від 10 до 17 років

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

  • 7,5 - невакциновані;
  • 0,8 - отримали одну дозу вакцини;
  • 0,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повної вакцинації.

Від 18 до 29 років

Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:

    • 4,5 - невакциновані;
    • 0,7 - отримали одну дозу вакцини;
    • 0,3 - пройшли повний курс вакцинації.

    Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повної вакцинації.

    Від 30 до 49 років

    Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

    • 7,7 - невакциновані;
    • 2,7 - отримали одну дозу вакцини;
    • 1,2 - пройшли повний курс вакцинації.

    Відповідно до даних, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.

    Від 50 до 64 років

    Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:

    • 24,5 - невакциновані;
    • 11,3 - отримали одну дозу вакцини;
    • 3,8 - пройшли повний курс вакцинації.

    Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.

    Від 65 років

    Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

    • 41,4 - невакциновані;
    • 17,0 - отримали одну дозу вакцини;
    • 6,4 - пройшли повний курс вакцинації.

    Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.

    Наскільки вакцинація запобігає госпіталізації для людей різного віку: аналіз НАН

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок, 24 листопада принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 13 млн людей. Всього в країні вже проведено понад 23 млн щеплень.

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