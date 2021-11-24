Вакцинація від коронавірусу: перше щеплення отримали понад 13 млн українців

В Україні станом на ранок, 24 листопада принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 13 млн людей. Всього в країні вже проведено понад 23 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу За минулу добу, 23 листопада від коронавірусу вакциновано 286 121 людину. З яких одну дозу вакцини отримали 86 299 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 199 822 людини. Загалом в Україні Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID щеплено 13 000 634 людини. З яких отримали одну дозу вакцини - 13 000 632, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 225 182 людини. У загальній кількості в країні проведено 23 225 814 щеплень. У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.