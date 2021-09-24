Непал відкрив кордони для вакцинованих туристів

Уряд Непалу прийняв рішення відновити видачу віз. Таким чином країна планує допомогти підприємствам, які постраждали через обмеження й закриття кордонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Непал відкрив свої кордони для вакцинованих туристів та скасував для них карантинні вимоги. Ймовірно, сусідні країни також приймуть відповідне рішення найближчим часом, оскільки Індія, Бутан, Бангладеш та острів Шрі-Ланка вже більше як рік закриті для туристів.
"Відновлення видачі віз після прибуття направлено на відкриття туристичного сектора, який є однією з опор економіки Непалу", - відзначив офіційний представник туризму Тара Нат Адхікарі.