Непал відкрив кордони для вакцинованих туристів

Непал відкрив свої кордони для вакцинованих туристів та скасував для них карантинні вимоги. Ймовірно, сусідні країни також приймуть відповідне рішення найближчим часом, оскільки Індія, Бутан, Бангладеш та острів Шрі-Ланка вже більше як рік закриті для туристів.

"Відновлення видачі віз після прибуття направлено на відкриття туристичного сектора, який є однією з опор економіки Непалу", - відзначив офіційний представник туризму Тара Нат Адхікарі.