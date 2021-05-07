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У Непалі через сплеск коронавірусу в Індії число COVID-хворих зросло в 30 разів

Новость на русском → Катманду, П'ятниця 07 травня 2021 23:02
У Непалі через сплеск коронавірусу в Індії число COVID-хворих зросло в 30 разів Фото: кремація померлих від COVID - 19 в Катманду (twitter.com/htTweets)
Автор: РБК-Україна

У Непалі через спалахи коронавірусу в Індії число COVID-хворих зросло більш ніж в 30 разів. У лікарнях країни не вистачає ліжок і кисню, люди можуть вмирати прямо на вулицях.

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням медиків Непалу.

За даними видання, в Непалі 6 травня зафіксували 9070 нових випадків коронавірусу. Місяцем раніше в країні виявили 298 тих, що заразилися COVID-19. За місяць зростання числа нових хворих склав більш ніж 30 разів. Відзначено і збільшення кількості летальних випадків-54 померлих за останню добу. Всього в країні з населенням 28,6 млн осіб від ковіда померли 3529 інфікованих.

На цьому тлі медики Непалу попередили уряд про серйозну кризу. За словами глави лікарні в Катманду Джіотіндра Шарма, в медустановах, де лікують хворих коронавірусом немає вільних ліжок і спостерігається нестача кисню. При цьому він зазначив, що країна ще досягла піку захворювання інфекцією.

"У екстремальній ситуації люди можуть вмирати прямо на вулицях", - сказав Шарм, додавши, що"просто неможливо негайно збільшити пропускну здатність лікарень".

Агентство зазначає, що влада Непалу почала кампанію з щеплення населення від коронавірусу в січні з одного мільйона доз вакцини AstraZeneca, пожертвуваної Індією. Однак після відмови індійського уряду експортувати Препарати від COVID - 19 вакцинація призупинилася. Вона відновилася після того, як Китай пожертвував 800 тисяч доз.

Нагадаємо, в Індії кілька днів поспіль фіксують антирекорд за кількістю нових заражень коронавірусом. За 6 травня COVID - 19 виявили у 414 188 осіб. З початку пандемії в країні заразилися інфекцією 21,49 млн осіб, а число летальних випадків перевищило 234 тисячі.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом коронавірусу.

РБК-Україна раніше писало, що масштабний спалах коронавірусу в Індії пов'язують з новим штамом коронавірусу. У МОЗ попередили, що "індійський" штам коронавірусу не омине Україну.

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