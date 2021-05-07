У Непалі через сплеск коронавірусу в Індії число COVID-хворих зросло в 30 разів

У Непалі через спалахи коронавірусу в Індії число COVID-хворих зросло більш ніж в 30 разів. У лікарнях країни не вистачає ліжок і кисню, люди можуть вмирати прямо на вулицях.

За даними видання, в Непалі 6 травня зафіксували 9070 нових випадків коронавірусу. Місяцем раніше в країні виявили 298 тих, що заразилися COVID-19. За місяць зростання числа нових хворих склав більш ніж 30 разів. Відзначено і збільшення кількості летальних випадків-54 померлих за останню добу. Всього в країні з населенням 28,6 млн осіб від ковіда померли 3529 інфікованих.

На цьому тлі медики Непалу попередили уряд про серйозну кризу. За словами глави лікарні в Катманду Джіотіндра Шарма, в медустановах, де лікують хворих коронавірусом немає вільних ліжок і спостерігається нестача кисню. При цьому він зазначив, що країна ще досягла піку захворювання інфекцією.

"У екстремальній ситуації люди можуть вмирати прямо на вулицях", - сказав Шарм, додавши, що"просто неможливо негайно збільшити пропускну здатність лікарень".

Агентство зазначає, що влада Непалу почала кампанію з щеплення населення від коронавірусу в січні з одного мільйона доз вакцини AstraZeneca, пожертвуваної Індією. Однак після відмови індійського уряду експортувати Препарати від COVID - 19 вакцинація призупинилася. Вона відновилася після того, як Китай пожертвував 800 тисяч доз.