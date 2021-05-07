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У МОЗ допустили появу індійського штаму коронавірусу в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 20:08
У МОЗ допустили появу індійського штаму коронавірусу в Україні Фото: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов допустив, що в країні може з'явитися індійський штам коронавірусу. За його словами, цю мутацію вже фіксують у сусідніх державах.

Про це глава відомства заявив в ефірі "Україна 24".

“Ми можемо говорити, що він (індійський штам коронавірусу - ред.) точно буде. І це реальність. Говорити треба правду. Він вже зафіксований в країнах-сусідах, тому зрозуміло, що він з'явиться в Україні, як це було з британським і південноафриканським штамами", - сказав міністр.

Нагадаємо, вчені в Індії звернулися до Індійському уряду з проханням надати інформацію про коронавірус. Це потрібно для того, щоб зупинити нові випадки важкої хвороби і врятувати життя.

РБК-Україна писало про те, що "індійський" штам коронавірусу з'явився вже в Польщі. Ним захворів дипломат.

Раніше повідомлялося, що індійський коронавірус розповзається по світу - його виявили в Чехії. Ним захворів чоловік, який приїхав з Індії.

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