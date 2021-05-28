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У Нідерландах з наступного тижня частково пом'якшать карантин

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Амстердам, П'ятниця 28 травня 2021 21:59
У Нідерландах з наступного тижня частково пом'якшать карантин Фото: у Нідерландах з наступного тижня частково пом'якшать карантин (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Нідерландів прийняв рішення почати пом'якшувати карантинні обмеження, які були введені через COVID. Заходи будуть пом'якшені з 5 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Reuters.

Так, в Нідерландах буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. Вони також зможуть обслуговувати відвідувачів до 22: 00.

При цьому жителям країни буде дозволено приймати вдома одночасно чотирьох гостей. Раніше дозволялося тільки двоє.

При цьому прем'єр зазначив, що якщо рівень захворюваності коронавірусом в країні залишиться на поточному рівні, то з 30 Червня будуть зняті додаткові обмеження.

Зокрема, будуть дозволені спортивні матчі, Ресторани зможуть обслуговувати до 100 осіб і працювати до півночі. В гості буде дозволено приймати до восьми осіб.

При цьому міністр охорони здоров'я Нідерландів Хьюго де Йонге заявив, що зниження рівня захворюваності відбулося в основному завдяки вакцинації.

"Майже половина людей старше 18 років зробили перше щеплення", - заявив він.

За останній місяць число випадків зараження коронавірусом в країні скоротилося більш ніж наполовину, оскільки поширення вакцинації COVID-19 набирає темпи, що дозволяє ще більше послабити режим локдауна, який на різних етапах діє в Нідерландах вже майже вісім місяців.

Нагадаємо, з 1 червня у Малайзії вводять повний локдаун через рекордні випадки коронавірусу. Він діятиме щонайменше до 14 червня.

Крім того, з 19 травня у Франції відкрилися літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година тепер починається пізніше - з 21: 00.

Додамо, що у Кишиневі скасували обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Також влада дозволила кафе і ресторанам повернуться до звичайного режиму роботи.

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