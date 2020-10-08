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У Нідерландах зафіксували рекордний приріст заражених коронавірусом

Новость на русском → Нідерланди, Четвер 08 жовтня 2020 16:30
У Нідерландах зафіксували рекордний приріст заражених коронавірусом Фото: роздача масок в Нідерландах (euronews.com)
Автор: Роман Тверденко

В Нідерландах за останню добу зафіксовано 5831 новий випадок зараження коронавірусом. Це рекордний добовий приріст за період пандемії.

Про це повідомляє сайт Ad.nl.

Колишній рекорд по кількості нових випадків протримався лише добу. Вчора було зафіксовано 4996 нових хворих. За останній тиждень в Нідерландах захворіли 32 тисячі осіб. Всього в країні вже 150 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Наприкінці вересня повідомлялося, що у трьох найбільших містах країни вперше вводять масочний режим в магазинах. Також жителям Роттердама, Гааги і Амстердама рекомендували уникнути необов'язкових поїздок між містами.

Раніше повідомлялося, що Польща вводить масковий режим, а Словаччина посилює контроль на кордоні.

Крім цього, стало відомо, що ЄС укладе третій контракт на поставку вакцин від COVID-19. Угоду підпишуть з компанією Johnson & Johnson на 200 мільйонів доз вакцини.

Також один з найбільших вузів Києва перейшов на дистанційне навчання через COVID-19.

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