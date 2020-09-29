У Нідерландах посилюють карантин: вперше буде запроваджено масковий режим в магазинах

В Нідерландах уряд посилює карантин у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом. Вперше буде вимагатися вхід в масках в магазини.

Про це повідомляє BBC.

Нові обмеження вводяться з вівторка на три тижні в трьох найбільших містах - Амстердамі, Роттердамі та Гаазі. В країні спостерігається збільшення захворюваності коронавірусом - майже по 3 тисячі нових випадків зараження щодня і це рекордні показники за весь час пандемії.

З сьогодні в трьох містах потрібно надягати маски при вході в супермаркети і магазини, хоча раніше ця норма поширювалася тільки на громадський транспорт. Бари та ресторани повинні закриватися після 22:00.

Жителям Амстердама, Роттердама і Гааги рекомендовано уникати необов'язкових поїздок між містами, за можливості працювати з дому, а всередині своїх осель уникати скупчень людей більше трьох осіб. Також повернуто заборону на проведення спортивних змагань з глядачами на трибунах.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині ввели заборону на проведення масових заходів.

Також Ізраїль обмежив виліт з країни і прибуття іноземців до 11 жовтня.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що у Франції посилили карантин. Країну поділили на три зони, виходячи з середньої захворюваності.