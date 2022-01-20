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Нідерландські музеї та театри відкрилися як спортзали та перукарні на знак протесту

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Нідерланди, Четвер 20 січня 2022 12:44
Нідерландські музеї та театри відкрилися як спортзали та перукарні на знак протесту Фото: коронавірусні обмеження (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Нідерландах театри і музеї відкрилися в якості спортзалів і перукарень. Так установи висловили свій протест проти продовження загальнонаціонального карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Десятки театрів і музеїв відкрилися як перукарні та спортивні зали в середу. Таким чином заклади висловили свій протест проти продовження загальнонаціонального карантину в секторі мистецтва, коли деякі інші обмеження були ослаблені", - пише видання.

Відзначається, що локдаун в Нідерландах був введений в грудні, проте вже в середині січня частина обмежень була скасована. Зокрема, була відновлена робота магазинів, що не продають товари першої необхідності, тренажерних залів, перукарень, манікюрних салонів і борделів. У той же час кінотеатри, музеї, театри і концертні майданчики залишаються закритими.

Тому десятки мистецьких організацій приєдналися до протесту, який вони назвали "Театральний перукар". Так, 19 січня театри відкрилися як перукарні, а деякі музеї - як спортзали.

За даними уряду Нідерландів, в країні зафіксували майже 243 тисячі нових випадків зараження коронавірусом протягом останнього тижня.

Нагадаємо, в Амстердамі кілька тисяч людей вийшли 16 січня в центр міста на протест проти політики уряду для стримування епідемії коронавірусу. До протесту приєдналися фермери зі своїми претензіями.

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