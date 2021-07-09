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Нідерланди посилюють карантин: тимчасово заборонені концерти

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Амстердам, П'ятниця 09 липня 2021 20:38
Нідерланди посилюють карантин: тимчасово заборонені концерти Фото: у Нідерландах посилюють карантин з 10 липня (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Нідерландів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в країні через збільшення випадків зараження на коронавірус. Нові заходи набудуть чинності з суботи, 10 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"За останній тиждень всі змогли побачити, що перед сонцем насунулася хмара. Це не весело, але необхідно (посилити карантин, - ред.). Зараз коронавірус рухається швидше, ніж ми припускали",- заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Так, з 10 червня в Нідерландах відвідування ресторанів і барів дозволено тільки за певними столиками і на відстані півтора метра. Всі підприємства громадського харчування будуть закриті щодня з півночі до 06: 00.

Розважальні заходи, такі як живі виступи та гучна музика, заборонені.

Фіксоване місце і відстань в півтора метра також потрібно на заходах і для глядачів культурних заходів або професійних спортивних матчів.

Обмеження діятимуть до 13 серпня.

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